Pamukkale’de Trafic Tehlikesi, 3 Bin Ceza

4 BİN 800 TL CEZA UYGULANDI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, arızalı olan bir motosikleti iple kendi aracına bağlayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bu durum, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucunda belirlendi. Söz konusu sürücünün, diğer motosikleti İzmir Bulvarı üzerinden Üçgen Kavşağı yönüne doğru çektiği tespit edildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ZARAR

Bu şekildeki tehlikeli davranış nedeniyle, motosikletine ip bağlayarak aracı çeken sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 3 bin 65 TL idari para cezası uygulandı. Bu tür uygulamalar, trafik güvenliğini sağlamak adına oldukça kritik bir öneme sahip.

ÖNEMLİ

Diyarbakır’da 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü. Olayla ilişkili 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle salındı.
Tüketiciler, Yerli İçeceklere Yöneliyor

Oğuz İçecek, bu yılki WorldFood İstanbul Fuarı'nda sektörden ziyaretçilerle bir araya gelerek, çeşitli lezzetli içecekleriyle ilgi topladı.

