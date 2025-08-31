Pamukkale’de Yangın Çıktı, 3 Gözaltı

DENİZLİ’DEKİ ORMAN YANGINI OLDU

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir besihanenin etrafındaki kuru otları yakarak temizlemek isteyen 3 kişinin orman yangını çıkmasına neden olduğu bildiriliyor. Orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle söndürüldü. 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

YANGININ ÇIKTIĞI ANLAR

Yangın, saat 16.00 civarında Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda patlak verdi. İddialara göre, ormanın yakınında yer alan bir besihanenin etrafındaki kuru otlar 3 kişi tarafından yakılarak temizlenmek istendi. Ancak bu sırada, rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı ve yangın hızla yayılarak büyüdü. Bölgeden gelen ihbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale yapıldı. Alevlere havadan 3 helikopter ve karadan da arazözlerle müdahale edildi. Yangınla mücadele sürecinde, mahallede yaşayan vatandaşlar traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su takviyesi yaparak destek oldular. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 3 saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin yangının çıktığı alanda besihanedeki kuru otları yakarak orman yangınına neden oldukları ileri sürüldü. Orman yangınıyla ilgili soruşturma halen sürüyor.