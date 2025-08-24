Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Cankurtaran Mahallesi’nde, Honaz Dağı’nın eteklerinde dün başlayan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale etti. Yangın, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 9 helikopterin çalışmalara destek vermesiyle daha etkin bir şekilde söndürülmeye çalışıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangın bölgesinde toplamda 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun çabaları ile alevler tamamen kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi ve ekiplerin zarar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.