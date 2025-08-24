Haberler

Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Cankurtaran Mahallesi’nde, Honaz Dağı’nın eteklerinde dün başlayan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale etti. Yangın, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 9 helikopterin çalışmalara destek vermesiyle daha etkin bir şekilde söndürülmeye çalışıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangın bölgesinde toplamda 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun çabaları ile alevler tamamen kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi ve ekiplerin zarar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

