Pamukkale’de Yangın Sebebiyle Üç Gözaltı

DENİZLİ’DE YANGIN MUHAKEMESİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, besihanenin çevresindeki kuru otları yakmaya çalışırken orman yangınına yol açtıkları iddia edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra bir yangın meydana geldi. Bu esnada alevler, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormana sıçradı. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle yangın hızla yayılarak büyümeye devam etti.

YANGINA MÜDAHALE

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınması için bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirilerek alevler söndürülmeye çalışıldı. Havadan 3 helikopter, karadan ise arazözlerle yangına müdahale edildi. Ayrıca, mahallede yaşayan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su ikmali yaptı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, aynı zamanda başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilerin yangının ilk çıktığı noktada bulunan besihanede, kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktıkları ve bu sebeple orman yangınını tetikledikleri ileri sürüldü. Orman yangınına ilişkin soruşturma devam ediyor.