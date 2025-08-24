Pamukkale’deki Yangın Drone ile Görüntülendi

YANGININ BIRAKTIĞI HASAR HAVA GÖRÜNTÜLERİYLE BELİRLENİYOR

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan yangının yol açtığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi. Yangın, Honaz Dağı’nda meydana geldi ve hem hava hem de karadan gerçekleştirilen yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

DENİZLİ’NİN DOĞASINA ZARAR VERDİ

Kontrol altına alınan yangın sonrasında bölgenin, “Denizli’nin ciğerleri” olarak anılan alanında oluşan hasar, havadan çekilen görüntülerle belgelendi. Yangının etkileri, doğal yaşam alanları açısından oldukça ciddi bir tehdit oluşturuyor.