Haberler

Pamukkale’deki Yangın Drone ile Görüntülendi

YANGININ BIRAKTIĞI HASAR HAVA GÖRÜNTÜLERİYLE BELİRLENİYOR

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan yangının yol açtığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi. Yangın, Honaz Dağı’nda meydana geldi ve hem hava hem de karadan gerçekleştirilen yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

DENİZLİ’NİN DOĞASINA ZARAR VERDİ

Kontrol altına alınan yangın sonrasında bölgenin, “Denizli’nin ciğerleri” olarak anılan alanında oluşan hasar, havadan çekilen görüntülerle belgelendi. Yangının etkileri, doğal yaşam alanları açısından oldukça ciddi bir tehdit oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Haberler

Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.