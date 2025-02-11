Pamukkale Kuraklık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İNCELEMELER VE ÖLÇÜMLER YAPILDI

MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, dünyaca ünlü Pamukkale ören yerinde incelemelerde bulundu. Doç. Dr. Özçelik, özellikle Pamukkale’yi besleyen jandarma ve antik havuz bölgesindeki su kaynaklarında detaylı ölçümler gerçekleştirdi.

PAMUKKALE SU SIKINTISI İLE KARŞI KARŞIYA

Doç. Dr. Özçelik, “UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale ve ülkemizdeki en önemli antik kentlerden biri olan Hierapolis, su sıkıntısıyla karşı karşıya. Pamukkale’yi besleyen jandarma ve antik havuzun bulunduğu su kaynağı ve başka bir kaynaktan gelen sular travertenler üzerinde akarak mükemmel beyaz görüntüyü sağlıyor. Su miktarı oldukça azalmış durumda. Travertenlere gelen 400 litre saniye olan su debisi, saniyede 100-150 litreye kadar düşmüş durumda” diye belirtti.

GEÇMİŞTEKİ VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

2001 yılında Pamukkale’yi korumak amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında aldıkları ölçümlerde debi miktarının saniyede 250-300 litre civarında olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Özçelik, “Bugün yapılan ölçümlerde 100-150 litre olduğunu görüyoruz. Bu bize acil bir durum olduğunu ve bu konuda harekete geçmemiz gerektiği hususu ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı. Ayrıca, yaşanan su miktarındaki azalmanın sadece debi miktarı ile sınırlı kalmadığını, jandarma kaynağı ve antik havuzun bulunduğu kaynaklarda da seviye azalmalarının açıkça görüldüğünü ifade etti.

KAYNAKLARIN İYİ YÖNETİLMESİ ŞART

Doç. Dr. Özçelik, “Pamukkale’nin etrafındaki jeotermal kaynakların ve otellerin kullandığı kaynakların beraberinde değerlendirilmesi gerekiyor. Gelecek kuşaklara aktarılması gereken kaynakların iyi yönetilmesi gerekiyor” diye belirtti. Bu uyarılar, Pamukkale’nin korunması ve sürdürülebilirliği açısından gereken bir konu olarak öne çıkıyor.