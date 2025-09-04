Pamukkale Parkı’nda Bıçaklı Kavga

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir parkta meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı’nda, Eren T. ile Mustafa T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede kavga boyutuna ulaştı ve taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

MÜDAHALE VE TEDAVİ

Olayla ilgili ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı olan Eren T, sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralı Mustafa T. ise bacağından yaralanarak bölgeden uzaklaştı. Ancak polis ekiplerince yakalanan Mustafa T, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.