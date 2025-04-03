Pamukkale Travertenlerinde Bayram Ziyaretçi Rekoru

PAMUKKALE’DE RAMAZAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU

Denizli’deki ünlü turizm merkezi Pamukkale travertenleri ve Karahayit bölgesinde Ramazan Bayramı yoğunluğu gözlemleniyor. Beyaz cennet olarak bilinen Pamukkale travertenleri, yağışlı havaya rağmen 5 günde 38 bin ziyaretçiyi ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu bölge, ayrıca termal suyu ile de öne çıkıyor. Bayram tatilinde aileleriyle birlikte Pamukkale’yi tercih eden misafirlerin büyük çoğunluğunun yerli turist olduğu dikkat çekiyor. Travertenlerde ve ören yerinde bulunan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafları çekerek anılarını ölümsüzleştiriyor. Yağışlı havanın ara ara etkili olmasına rağmen beyaz cennetteki yoğun kalabalık gözden kaçmıyor. Ramazan Bayramı sebebiyle yerli turistlerin yüksek oranda bulunması, bölgedeki tesislerin doluluk oranını artırıyor.

ZİYARETÇİ SAYILARINDA DÜZENLEME

Pamukkale Ramazan Bayramı’nın bir gün öncesinde 5 bin, bayramın birinci günü 7 bin, ikinci günü 12 bin, üçüncü ve dördüncü günü ise 7 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tüm bu rakamlarla birlikte yerli ve yabancı toplamda 38 bin ziyaretçi Pamukkale travertenleri ve ören yerini ziyaret etti. İzmir’den gelen Neşe Yılmaz, “Pamukkale’yi çok beğendim, çok güzel burası. Bayram nedeniyle bir yoğunluk var. Bugün hava çok güzel serin ve kapalı, tam gezilecek bir hava” ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar’dan gelen Abdullah Miraç Daldal ise, “Pamukkale çok güzel, Denizlili insanlar da bize çok sıcakkanlı şekilde karşılıyorlar. Antik kent harika. Gelirken bu kadar kalabalık beklemiyordum ama hem bayram hem de yurt dışından gelen misafirlerin oluşturduğu bir yoğunluk var” dedi.

Bölgedeki işletmeciler, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının kendilerini olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Bekledikleri yoğunluğu gördüklerini belirten Çelik Termal Spa İşletmecisi Yağız Çelik Çıbık, “Pamukkale ve Karahayit, termal turizm alanında dünyaca ünlü bir bölge. Bu yerlerdeki termal suyunun diğer sulardan ayıran en önemli özelliklerinden biri, minerallerinin romatizma ve cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkiler sunması. Sezon boyunca dünya genelinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Böylece bu yılda beklediğimiz yoğunluğu gördük. Bayram tatilinin 9 gün olmasından çok memnunuz” diye konuştu.