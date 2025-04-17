Pamukkale Üniversitesi’nde Gizli Kayıt İddiası

ÖĞRENCİLER ARASINDA BIÇAK GİBİ KESKİN TEPKİLER

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir öğrencinin, sıranın altına yerleştirdiği özel düzenek ve cep telefonunu kullanarak aynı sınıfta bulunan bir kadın öğrenciyi gizlice kayıt altına alması iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Probleme Dayalı Öğretim dersi esnasında meydana gelen olay, eğitim ortamında büyük bir rahatsızlık yarattı.

OLAYIN DETAYLARI VE GİZLİ KAYIT GİRİŞİMİ

Olayın detayları, Tıp Fakültesinde eğitim gören Ö.F.S. isimli öğrencinin ders sırasında sıra altına ahşap bir düzenek kurarak cep telefonunu yerleştirmesiyle açığa çıktı. Bu düzenekle aynı derse katılan kadın öğrenciyi gizlice görüntülemeye çalıştığı öğrenildi. Diğer öğrencilerin durumu fark etmesiyle, olayın boyutu anlaşıldı ve mağdur öğrenci durumu yetkililere iletti.

POLİS VE ÜNİVERSİTE YETKİLERİ DEVREDE

Olayın polise bildirildiği belirtildi ve Ö.F.S. hakkında hem adli hem de üniversite bünyesinde disiplin soruşturması başlatıldı. Şüpheli öğrenci, benzer bir eylemde bulunmayacağına dair beyan vererek üniversiteden bir haftalık uzaklaştırma cezası aldı. Disiplin kurulunun, öğrenci hakkında nihai karar vermesi bekleniyor olup, adli süreç ise devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİLER YAŞANDI

Pamukkale Üniversitesi’nde meydana gelen gizli kayıt olayı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çeşitli platformlarda başta kadın öğrenciler olmak üzere birçok kişi, şüpheli öğrencinin en ağır şekilde cezalandırılması yönünde yorumlar yaptı. Bu durum, üniversite topluluğunda ciddi bir huzursuzluk yarattı ve eğitim ortamının güvenliği hakkında tartışmaları yeniden gündeme getirdi.