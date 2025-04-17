Pamukkale Üniversitesi Rektörü Güngör, toplantı düzenledi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ DÖNEM

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektörlük binasında düzenlenen toplantıya, Güngör ile birlikte rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İnel, Prof. Dr. Ersan Öz, Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ve danışmanlar Doç. Dr. Ali Kurt ile Doç. Dr. Mustafa Türkan da katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleriyle PAÜ rektörlüğüne atandığını ifade eden Güngör, üniversitenin 1992 yılından beri hem akademik başarıları hem de yetiştirdiği nitelikli mezunlarıyla Türkiye’nin önemli yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Güngör, Denizli’nin kalkınmasında ve bölgesel gelişimde lokomotif görevini üstlenen üniversiteyi, ulusal ve uluslararası alanlarda daha ileri taşımak için bütün gücüyle çalışacağını vurguladı. Önceki yönetime ve ekibine teşekkür ederek, “İlk hedefimiz ayrım gözetmeden herkesle uyum içinde çalışarak ekip ruhunu tesis etmek. Çalışma huzurundan ayrılmayacağız.” açıklamasında bulundu. Bunun yanında, kimseyle geçmişte hesaplaşma içinde olmadıklarını da belirtti. Güngör, “Herkesle aynı gönül yakınlığındayız. Tek derdimiz, vatanımıza, milletimize ve üniversitemize hizmet etmek.” şeklinde konuştu.

Kadro talepleri için birimlere yazı yazdıklarını söyleyen Güngör, “Güncel durumu alacağız ve YÖK nezdinde girişimlerde bulunacağız. Tüm idari ve akademik yapımızın durumunu tespit etmek ve ihtiyaçları acilen gidermek için ilgili birim sorumlularından brifing alıyoruz.” ifadelerini kullandı. Üniversitenin eğitim ve araştırma kalitesini artıracaklarını belirten Güngör, bilimsel yayın sayısını ve niteliğini yükselteceklerini, akademik performansı uluslararası standartlara taşıyacaklarını da ekledi.