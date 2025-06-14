Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ziyarette Bulundu

REKTÖR GÜNGÖR’DEN SANAYİ ODASINA ZİYARET

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu’na bir iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter ve DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş da katıldı.

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret sırasında Rektör Güngör, göreve geldikten sonra Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan faaliyetleri anlattı. Ayrıca, üniversite ve sanayi iş birliği konusunun yanı sıra Denizli Model Fabrika konsepti çerçevesinde ortaklaşa yapılabilecek projeler de değerlendirildi.