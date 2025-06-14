Haberler

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ziyarette Bulundu

REKTÖR GÜNGÖR’DEN SANAYİ ODASINA ZİYARET

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu’na bir iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter ve DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş da katıldı.

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret sırasında Rektör Güngör, göreve geldikten sonra Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan faaliyetleri anlattı. Ayrıca, üniversite ve sanayi iş birliği konusunun yanı sıra Denizli Model Fabrika konsepti çerçevesinde ortaklaşa yapılabilecek projeler de değerlendirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya’daki Müzede Sandalye Olayı

İtalya'daki bir sanat galerisinde, Swarovski kristalleriyle süslü 'Van Gogh' isimli sandalye kırıldı. Müze, olay sonrası sosyal medya üzerinden sanat eserlerine saygı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.
Haberler

Aziz Yıldırım Gençlerle Buluştu, Konuştu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, genç kongre üyeleriyle buluşarak başkan adaylığına yönelik çağrılara yanıt verdi. "Gelişim önemli değil, kısa süreli panzehir olurum" dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.