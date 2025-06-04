Pamukova’da Kamyon Kazasında Ölüm

TRAJİK KAZA SONUCUNDA BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç kamyona arkadan çarptı ve sürücü yaşamını yitirdi. D-650 kara yolu Bilecik yönünde ilerleyen Bahadır Yavuz (38) kontrolündeki 16 EAE 14 plakalı SUV, Pamukova’nın girişinde, polis kontrol noktasında yolun tek şeride düşmesi nedeniyle, kimliği belirlenemeyen 33 VY 470 plakalı kamyona çarptı.

OLAY YERİNDE GEREKEN YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumu bildiren ihbarlar üzerine, olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Yavuz’u kurtardı. Ne yazık ki, Yavuz’un olay yerindeki durumu, hayatını kaybettiği yönünde belirlendi. Cenazesi, savcının incelemesi sonrası Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ULAŞIMDA BİR SÜRE KAPANMA YAŞANDI

Bilecik yönüne giden yolda, kazanın meydana gelmesi ile kısa bir süre için ulaşıma kapanma gerçekleşti. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından, trafik kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Kamyon sürücüsü ise ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü.