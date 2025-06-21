Pamukova’da Otobüs TIR’a Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Pamukova ilçesinde, yolcu otobüsünün bir TIR’a arkadan çarptığı kazada 2’si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kaza, D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi civarında saat 03.40 sıralarında gerçekleşti. İstanbul’dan Denizli’ye sefer yapan Asil Taş’ın kullandığı 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Enes Yükselici yönetimindeki 16 AOB 34 plakalı TIR’ın sol arka kısmına vurdu. Bu çarpma sonucunda TIR, önündeki 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR’a çarptı.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın duyulmasının ardından, kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otobüste sıkışan yaralı yolcuları kurtararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Tedaviye alınan 12 yaralıdan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Bu kazadan etkilenmeyen TIR şoförleri, ifadelerinin alınması amacıyla emniyet güçlerine götürüldü.

TRAFFİK DURUMU VE SORUŞTURMA

Kaza sebebiyle D-650 Karayolu’nun Bilecik istikametinde trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak yapıldı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.