Pamukova’da Otobüs Tıra Çarptı, Yaralılar

OTOBÜS-TIR KAZASI SONUCU YARALANANLAR VAR

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü tıra arkadan çarpması sonucu toplamda 12 kişi yaralandı. İstanbul’dan Denizli’ye giden A.T. yönetimindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, D-650 karayolu Bilecik istikametinde bulunan Gökgöz Mahallesi’nde E.Y. idaresindeki 42 AON 570 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şuç bir süre daha sürmeye devam etti ve ardından akaryakıt istasyonunda durdu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ile ilgili sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan yolcuları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralanan sürücü A.T, yedek şoför Ö.A., muavin H.G. ile yolcular R.Y, S.B, R.M, M.G, S.A, Ş.E, C.U.E, V.K, N.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri aracılığıyla kentteki hastanelere nakledildi.

TRAFFIC NORMALLEŞTİ

Kaza nedeniyle yaşanan trafik aksaklığı, araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra tek şeritten sağlandı ve trafik normale döndü. Diğer yandan, otobüs içerisinde bulunan yolcular, akaryakıt istasyonunda bir süre beklemek durumunda kaldı.