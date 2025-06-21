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Pamukova’da otobüs tırla çarpıştı

KAZA ANLAMIŞ BİR OLAY BÜYÜK YARALANMAYA YOL AÇTI

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, D-650 Karayolu üzerinde yolcu otobüsü ve bir tırın çarpışması sonucunda 2’si ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Gökgöz Mahallesi civarında gerçekleşen kazada, İstanbul’dan Denizli’ye gitmekte olan A.T. yönetimindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, gıda yüklü 16 AOB 34 dorse plakalı tıra çarptı. Çarpmanın ardından yolcu otobüsü yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra akaryakıt istasyonunun önünde durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVKEDİ

Olay yerinin durumu hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Kazada yaralananlar arasında sürücü A.T., yedek şoför Ö.A., muavin H.G. ve yolcular R.Y., S.B., R.M., M.G., S.A., Ş.E., C.U.E., V.K. ve N.A. isimli 12 kişi bulunuyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından farklı hastanelere taşındı. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme çalışması başlatıldı.

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