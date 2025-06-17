Pamukova’da Tır Kazası Meydana Geldi

D-650 KARA YOLUNDAKİ FACİA

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gerçekleşen trafik kazası D-650 kara yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek iki tıra çarptı. Olayın ardından 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kazanın, sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen 42 ABN 501 plakalı tırın, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildiriliyor. Tır, Bilecik yönüne seyir halindeyken karşı şeritte bulunan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Kaza sonrası bölge adeta savaş alanına döndü ve 3 tırda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışmış durumda bulunan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırların sürücülerini kurtardı. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldükten sonra, 42 ABN 501 plakalı tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

TRAFAK DURUMU VE GÖRÜNTÜLER

Meydana gelen kazanın ardından, D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilmeye başlandı, Adapazarı yönüne ise araç geçişi durduruldu. Ekipler, kaza bölgesindeki araçları kaldırma çalışmalarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, kaza alanının havadan görüntüleri de alındı.