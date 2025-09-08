Pamukova’da Tıra Çarpan Araçla Kaza!

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, tıra arkadan çarpan bir otomobil kazası meydana geldi. D-650 kara yolunun Hayrettin Mahallesi bölümünde, Bilecik yönünden Sakarya yönüne giden, Mithat D. (87) kontrolündeki 26 GG 821 plakalı otomobil, F.Y. (34) yönetiminde olan 43 AFY 271 plakalı tıra çarptı.

KAZA SONUCU OLUŞAN DURUM

Kazayı görenlerin hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çeşitli ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sıkışan sürücüsünü kurtarma çalışması yaptı. Yapılan müdahalede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün eşisi G.D. (81) ise kazada hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da yaşayan yaşlı çiftin, Bilecik’in Söğüt ilçesindeki akrabalarını ziyaretten döndüğü bildirildi.