Pamukova Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGEDEKİ OLAY

Pamukova ilçesinde, geri dönüşüm tesisinin yakınına yer alan çam ağaçlarının bulunduğu alanda öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın durumu, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edilmesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, yangına anında müdahale ederek ilerlemesini engelledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE SORUŞTURMA

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de bir soruşturma başlatıldı.

