Pana, Turdan’ı Eledi. Şakhtar Veda Etti

SHATKHAR DONETSK VE PANATHİNAİKOS KARŞIŞMASI

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Panathinaikos ile karşılaştı. Maçın normal süresi yine 0-0 bitince, karşlaşma uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde taraflardan hiçbiri gol atamayınca, karşılaşma penaltı atışlarına taşındı.

PENALTILARDA PANATHİNAİKOS ÜSTÜN GELDİ

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Panathinaikos, turu geçerek adını play-off turuna yazdırdı. Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Maçın 83. dakikasında Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, hakemin üstüne yürüyerek kırmızı kart gördü.

PANATHİNAİKOS’UN GİDECEĞİ TUR

Bu sonuçla birlikte Yunan temsilcisi Panathinaikos, play-off turunda Türk ekibi Samsunspor ile karşılaşacak.

Hendek’te İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Hendek'te iki aracın çarpışması sonucunda 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Karabük’te Kaza, 3 Yaralı Olayı

Karabük'te üç aracın karıştığı kazada, biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı. Olayın anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

