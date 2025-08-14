Pana, Turdan’ı Eledi. Şakhtar Veda Etti

SHATKHAR DONETSK VE PANATHİNAİKOS KARŞIŞMASI
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Panathinaikos ile karşılaştı. Maçın normal süresi yine 0-0 bitince, karşlaşma uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde taraflardan hiçbiri gol atamayınca, karşılaşma penaltı atışlarına taşındı.
PENALTILARDA PANATHİNAİKOS ÜSTÜN GELDİ
Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Panathinaikos, turu geçerek adını play-off turuna yazdırdı. Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Maçın 83. dakikasında Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, hakemin üstüne yürüyerek kırmızı kart gördü.
PANATHİNAİKOS’UN GİDECEĞİ TUR
Bu sonuçla birlikte Yunan temsilcisi Panathinaikos, play-off turunda Türk ekibi Samsunspor ile karşılaşacak.