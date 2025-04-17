Panama City Kripto Ödemeleri Kabul Etti

KRİPTO PARALARIN KABULÜ

Panama City Belediye Başkanı Mayer Mizrachi, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada kripto para birimlerinin resmi ödeme yöntemleri arasına alınacağını duyurdu. Otobüs biletleri ve belediye izinleri gibi birçok ücretin dijital varlıklarla ödenmesi amaçlanıyor. Bu adım, şehir yönetiminin yeni bir bankacılık iş birliği ile mümkün hale geldi. Panama City’nin bu kararı, dijital varlık ödemelerini kabul eden küresel belediye ve eyalet yönetimlerinin artan sayısı ile uyumlu bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

ABD’DEKİ BENZER UYGULAMALAR

Başkan Mizrachi, şehir yönetiminin iş birliği yaptığı bankanın, kripto olarak alınan tüm ödemeleri anında ABD dolarına dönüştüreceğini belirtti. Daha önceki yönetimler de benzer yasaları hayata geçirmeye çalışmış, ancak o dönemde ABD doları cinsinden fon kabul etme zorunluluğu nedeniyle başarılı olamamıştı. Bu gelişmeyle birlikte Panama City, “kripto dostu” politika izleyen diğer bölgelerle aynı safta yer alacak. Örneğin, ABD’nin Colorado eyaleti 2022’den bu yana vergi ödemelerinde kripto kabul ediyor ve bu ödemeleri derhal fiat paraya çeviriyor.

DİĞER ÜLKELERİN YAKLAŞIMLARI

İsviçre’nin Lugano kenti, 2023 yılı sonunda vergileri ve şehir hizmetlerini Bitcoin ile ödeme imkanı sunmayı planladığını duyurdu. Kanada’nın Vancouver kenti ise 2024 itibarıyla kriptoyu yerel yönetim hizmetlerine entegre etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra, Kuzey Carolina milletvekili Neal Jackson’ın 10 Nisan’da sunduğu “Kuzey Carolina Dijital Varlık Özgürlüğü Yasası”, kabul edilmesi halinde kripto paraların vergi ödemelerinde resmi olarak kullanılabilmesinin yolunu açacak. Tüm bu örnekler, birçok bölgenin kripto varlıkları yasal çerçevede değerlendirip günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istediğini gösteriyor.