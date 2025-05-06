Panathinaikos Aktor, Anadolu Efes’i Yenerek Galip Ayrıldı

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLER
Salon: OAKA
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya)
PANATHİNAİKOS’UN KADROSU
Panathinaikos AKTOR: Cedi Osman 28, Grant 11, Nunn 12, Gabriel 8, Hernangomez 3, Sloukas 6, Mitoglou 5, Ömer Faruk Yurtseven 2, Kalaitzakis, Pleiss
ANADOLU EFES’İN KADROSU
Anadolu Efes: Larkin 11, Bryant 16, Dozier 8, Poirier 6, Ercan Osmani, Smits 7, Thompson 7, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Willis 1, Doğuş Özdemiroğlu 1
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 18-10
Devre: 41-30
3. Periyot: 53-46
Beş faulle oyundan çıkan: 38.38 Nunn (Panathinaikos AKTOR)
HAFİF YENİLGİ VE ORGANİZASYONA VEDA
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turunun beşinci ve son mücadelesinde Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR’a deplasmanda 75-67 yenildi. Bu sonuçla seriyi 3-2 kaybeden Anadolu Efes, organizasyona veda etti. Dörtlü Final’e yükselen Panathinaikos ise yarı finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.
PERİYOTLARDAKİ GÖRÜNÜM
OAKA’daki mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Panathinaikos, Cedi Osman’ın üst üste basketleriyle farkı açarak ilk periyodu 18-10 önde tamamladı. İkinci periyotun başında etkili savunmasıyla farkı 23 sayı çıkardı: 36-13. Çeyreğin ikinci yarısında Larkin’in oyuna girişinin ardından Anadolu Efes farkı azaltmayı başardı ve devre 41-30 sona erdi. İkinci yarıya sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, dış atışlarda da başarılı oldu. Farkın 4 sayıya kadar indiği son bölümde Panathinaikos, son saniye üçlüğüyle 7 sayı önde girdi: 53-46. Son periyotta, iki takım da hücumda etkili olamazken Panathinaikos pota altında üstün kalmayı başardı ve karşılaşmayı 75-67’lik skorla kazandı. Panathinaikos AKTOR’da Cedi Osman, 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.