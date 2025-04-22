Panathinaikos, Anadolu Efes’i Yendi

MAÇIN DETAYLARI

OAKA Altion’da gerçekleşen karşılaşmada hakemler Arturas Sukys, Mehdi Difallah ve Ilija Belosevic maçta görev yaptı. Panathinaikos’un kadrosunda Kalaitzakis (2), Brown (5), Sloukas (13), Cedi Osman (11), Grant (3), Nunn (15), Gabriel (2), Hernangomez (20), Mitoglou (2) ve Ömer Yurtseven (14) yer alırken, Anadolu Efes’te Larkin (17), Nwora (3), Bryant (14), Smits (3), Thompson (8), Dozier JR (8), Poirier (17), Ercan Osmani, Willis (11) ve Oturu (2) mücadele etti.

PERİYOT SONUÇLARI

1’inci periyot sonunda, Panathinaikos 21-18 önde kapattı. Devre ise 40-48 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile tamamlandı. 3’üncü periyot sonucunda, durum 64-72 Anadolu Efes lehineydi. Fakat karşılaşmanın sonucunda, Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, EuroLeague Çeyrek Final eşleşmesinin ilk maçında Anadolu Efes’i 87-83 yenerek seride 1-0 öne geçti.

SERİNİN DEVAMI

Serinin ikinci maçı, 24 Nisan Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.30’da Panathinaikos’un sahasında OAKA Altion’da oynanacak. Bu mücadele, takımlar için büyük bir önem taşıyor ve her iki ekipte galibiyet hedefliyor.