Panathinaikos Başarısını Kutladı.

PANATHİNAİKOS TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Panathinaikos’un teknik direktörü Rui Vitoria, Samsunspor’u eleyerek UEFA Avrupa Ligi’ne katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Yunan ekibi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Samsunspor ile 0-0 berabere kalıp, ligin aşamasına adım attı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Vitoria, takımının performansını değerlendirdi.

BAŞARI HİKAYESİ VE HEDEFLER

Yaz döneminde başlayan hazırlık süreci ve Avrupa elemeleri aşamasının sona erdiğini vurgulayan Vitoria, “Yolculuğumuza çok uzun süre önce başladık. İlk hedef oyunumuzu geliştirmekti. UEFA’da da yolumuza devam etmek istiyorduk. Kendimizi başarılı görüyorum. Şampiyonlar Ligi’ne giremedik ama Avrupa Ligi aşamasına kalabildik. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Avrupa’da gösterilen başarıdan memnunum.” açıklamalarında bulundu. Takımın gelecekteki hedeflerinden de bahseden Vitoria, “Ligde de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Tüm sezon boyunca futbolcuların kalitesine ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Umarım bizim için iyi bir sezon olur.” dedi.

MÜCADELEYİ DEĞERLENDİRME

Samsunspor mücadelesi hakkında da görüşleri sorulan Vitoria, “Samsunspor’u tebrik ederim. Konferans Ligi’nde onlara başarılar dilerim. Gerçekten iyi ve organize bir takım. Turu biz geçtik ama kesinlikle kötü değil, iyi bir takımlar.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Oluşturdukları bu güzel atmosfer için Samsunspor camiasına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.