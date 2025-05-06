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Panathinaikos, Final Four’a İsim Yazdırdı

PANATHİNAİKOS, ANADOLU EFES’İ YENEREK FİNAL FOUR’A YÜKSELDİ

THY EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes, OAKA Arena’da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Panathinaikos, karşılaşmayı 75-67’lik skorla kazandı. Bu sonuçla, Ergin Ataman’ın yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos, seriyi 3-2 ile tamamladı ve Final Four’a katılma hakkı kazandı.

Panathinaikos, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Abu Dhabi’de düzenlenecek Final Four’da temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde Panathinaikos, oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

CEDİ OSMAN’IN BAŞARISI

Panathinaikos’ta Cedi Osman, 28 sayı, 8 ribaund ve 32 verim puanı ile EuroLeague kariyerinde önemli bir maça imza attı ve beşinci maçın en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Ayrıca, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, son 6 sezonda 5. kez EuroLeague Final-Four’a yükselme başarısı göstermiş oldu.

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