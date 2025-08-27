Panathinaikos Kaptanı Bakasetas, Gruplara Kalmak İstiyor

SAMSUN’DA MAÇ ÖNCESİ BAKASETAS’TAN AÇIKLAMA

Panathinaikos kaptanı Anastasios Bakasetas, Samsunspor mücadelesi öncesi yaptığı açıklamalarda, UEFA Avrupa Ligi’ne kalmayı hedeflediklerini belirtti. Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ikinci maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesi, Yunan futbolcu Bakasetas basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

FUTBOLUN GÜZELLİĞİ

Bakasetas, 19 Mayıs Stadyumu’ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, “Her zaman futbol oynadığınızda sevildiğiniz ülkeye dönmek güzel. Türkiye’de 4,5 sene geçirdim. Trabzonspor’da çok büyük zaferler kazandım. Samsun’daki maç Atina’daki gibi zorlu olacak. Türkiye’de taraftarlar çok ateşli oluyor. Çok iyi çalıştık. Kaliteli bir takımız, elimizden gelenin en iyisini yapıp, gruplara kalmak istiyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. İlk maçta bitiricilikte istedikleri gibi olmadıklarını ekleyen Bakasetas, “Taktikleri teknik direktör belirler. Hocamız hafta içerisinde nasıl oynamamız gerektiğini ve rakibi anlattı. Küçük de olsa bir avantajımız var. Bu tür maçlarda, ilk andan itibaren konsantre olmazsanız her şey bir anda tersine dönebilir” diye belirtti.

ÖZVERİ VE MÜCADELE

Bakasetas, “Gerekli özveriyi gösterip, iyi mücadele ederek gruplara kalacağımızı düşünüyorum. Bana göre ilk maçta iyi fırsatlar ürettik. Kapalı bir oyun oldu. Eksik olan bitiriciliğimizdi. Shakhtar Donetsk maçında da aynı şekilde oldu. Genel olarak oyunu kontrol ediyoruz. 90 dakika tüm oyunu kontrol edemeyiz. Bitiricilik noktasında daha iyi olmaya çalışacağız” diye konuştu. Ayrıca, “Bu ortamda gol atabilirim. Burada güzel goller attım. Türkiye’de takımlar sahasında iyi oynamak istiyor. Samsunspor skor almak isteyecek. Biz akıllı olup, ona göre oynamak istiyoruz. Burada birçok tecrübem var. Gol kaydedip, takımıma katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

SİYASET VE SPOR

Samsunspor taraftarlarının bazı siyasi pankartlarla ilgili soruya cevap veren Bakasetas, “Politik mesajların sporda yeri yok. Burada halk beni sevdi ve kucakladı. Ben de onların her kültürüne, her şeyine saygı duydum ve sevdim. Politikanın bence yeşil sahada işi yok. İki ülke benzer kültüre sahip. Yunanistan’da oynayacak bir Türk’e de kötü davranılmayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde burada oynayacak Yunan futbolculara da kötü davranılmayacaktır. Aksi takdirde bu cezalandırılır. Futbolda siyasete yer yok” diyerek düşüncelerini ifade etti.