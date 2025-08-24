Panathinaikos, Renato Sanches’i Kiraladı

PANATHINAIKOS’TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos, Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain’de son olarak forma giyen Portekizli futbolcu Renato Sanches’i kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Türkiye’nin Samsunspor takımıyla karşılaşacak olan Panathinaikos, transfer sürecine devam ediyor.

RENAUTO SANCHES’İN FUTBOL KARİYERİ

Panathinaikos, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches’i resmen açıkladı. Futbola Benfica’nın altyapısında başlayan Sanches, Bayern Münih, Lille ve Roma gibi önemli kulüplerde de forma giydi. Transfer dönemi boyunca Sanches’in adı Türkiye Süper Lig ekipleriyle de sıkça anılmıştı. Kariyeri boyunca 296 maçta forma giyen Sanches, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 20 asist gibi etkileyici bir skor katkısı sağladı.