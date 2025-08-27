Haberler

Panathinaikos, Rövanş İçin Samsun’da

PANATHINAIKOS SAMSUN’A GELDİ

Panathinaikos, rövanş mücadelesi için Samsun’a ulaştı. İlk maçı 2-1 kazanmanın ardından, Yunan ekibi Samsun-Çarşamba Havalimanı’na bugün öğle saatlerinde iniş yaptı.

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR OTOBÜSLE OTELE GEÇTİ

Uçaktan indiğinde, teknik direktör Rui Vitoria ve futbolcuları içeren kafile, kendilerini konaklayacakları otelin otobüsüne bindiler. Panathinaikos, bugün 19 Mayıs Stadyumu’nda son taktik antrenmanını yapacak.

KAPTAN VE TEKNİK DİREKTÖR BASIN TOPLANTISINA KATILACAK

Ayrıca, Panathinaikos kaptanı eski Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas ve teknik direktör Rui Vitoria, antrenman öncesinde basın toplantısında mücadeleyi değerlendirecek.

