Haberler

Panathinaikos, Samsunspor’la Yarın Karşılaşacak

PANATHİNAİKOS HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Takım, Samsun 19 Mayıs Stadı’nda teknik direktör Rui Vitoria yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikalık kısmı basın mensuplarına açık yapıldı.

ISINMA HAREKETLERİ VE TAKTİK İDMAN

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın geriye kalan kısmı ise taktik çalışmalarla devam etti. Panathinaikos, yarın saat 20.00’de Samsunspor ile 19 Mayıs Stadı’nda mücadele edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Şanlıurfa’daki Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Haberler

Mahsun Akyıldız Suya Girdi, Boğuldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yapan bir kişi, sıcak havanın etkisiyle girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.