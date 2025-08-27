Panathinaikos, Samsunspor’la Yarın Karşılaşacak

PANATHİNAİKOS HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Takım, Samsun 19 Mayıs Stadı’nda teknik direktör Rui Vitoria yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikalık kısmı basın mensuplarına açık yapıldı.

ISINMA HAREKETLERİ VE TAKTİK İDMAN

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın geriye kalan kısmı ise taktik çalışmalarla devam etti. Panathinaikos, yarın saat 20.00’de Samsunspor ile 19 Mayıs Stadı’nda mücadele edecek.