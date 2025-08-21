Panathinaikos Samsunspor Maçı HT Spor’da

MAÇIN YAYIN İÇERİĞİ

Panathinaikos ile Samsunspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı için saatler kalıyor. Maç öncesi, bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Panathinaikos Samsunspor maçı, HT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca, maçı HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de şifresiz bir şekilde izlemek mümkün.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Bu akşam saat 21.00’de başlayacak olan Panathinaikos Samsunspor karşılaşması, futbolseverlerin ilgisini çekiyor ve HT Spor’dan canlı olarak takip edilebilecek.