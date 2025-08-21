Haberler

Panathinaikos Samsunspor Maçı HT Spor’da

MAÇIN YAYIN İÇERİĞİ

Panathinaikos ile Samsunspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı için saatler kalıyor. Maç öncesi, bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Panathinaikos Samsunspor maçı, HT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca, maçı HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de şifresiz bir şekilde izlemek mümkün.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Bu akşam saat 21.00’de başlayacak olan Panathinaikos Samsunspor karşılaşması, futbolseverlerin ilgisini çekiyor ve HT Spor’dan canlı olarak takip edilebilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Seydikemer Yangını Kontrol Altına Alındı

Seydikemer'de ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi.
Haberler

İsrail, Gazze’yi İşgal Etme Niyeti Taşıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere başlayacaklarını belirtmesine rağmen, Hamas ile ateşkes sağlansa dahi Gazze'yi işgal edeceklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.