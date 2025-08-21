Panathinaikos Teknik Direktörü Vitoria Açıklamada Bulundu

MAÇIN TAHMİNİ VE ANALİZİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Panathinaikos, Samsunspor’u evinde 2-1 mağlup etti. Maç sonrasında teknik direktör Rui Vitoria, Türkiye’de kendilerini zorlu bir mücadele beklediğini belirtti. Atina Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Vitoria, ikinci yarıda iki oyuncuyu aynı anda sahaya sürmesinin maçın dinamiğini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ VE HAREKETLİLİK

Vitoria, Samsunspor’un bire bir savunmasının oldukça etkili olduğunu dile getirdi. “Bir hücum oyuncusu alarak daha çok ceza sahasına yakın olabildik. Diğer yandan Calabria’nın oyuna girmesiyle beraber sağ tarafı daha iyi kullanabildik, daha iyi hareket edebildik, daha iyi orta kesebildik, daha iyi pas kullandık.” diyerek, bu değişikliklerin hücum performanslarını rahatlatması üzerinde durdu. Ayrıca, 1-0 geridedirken iki topun direkten döndüğünü hatırlatan Vitoria, sonunda 2 gol bulabildiklerini aktardı.

REPOJA MAÇINA HAZIRLIK

Rui Vitoria, rövanş maçıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey. Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız.” şeklinde konuşarak, yaklaşan karşılaşmanın hazırlık sürecine dikkat çekti.