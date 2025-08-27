Panathinaikos, Turu Geçmek İçin Hazır

RUI VITORIA’NIN HEDEFİ UEFA AVrupa Ligi

Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek amacıyla Samsunspor’u eleyip bir üst tura geçmeyi planladığını belirtiyor. Atina’da gerçekleşen UEFA Avrupa Ligi Play-Off’un ilk maçını 2-1 kazanarak avantaj elde eden Panathinaikos, 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak son taktik antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenledi. Samsun’a turu geçmek için geldiğini ifade eden Vitoria, “Tüm hocalar takımının eksiksiz olmasını ister. Burada olan futbolcularıma güveniyorum. Hepsi yüzde 100 hazır. Yarın kimin oynayacağına son antrenmanda karar vereceğim. En uygun isimlere görev verip, gruplara kalmayı hedefliyoruz” dedi.

ZOR BİR MAÇIN SONUÇLARI ETKİLEYECEK

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen Vitoria, “Zorlu maçları oynamaya alışkınız. Turlar geçtikçe takımlar daha da zorlaşıyor. Avrupa Ligi’ne gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Samsunspor zor bir rakip ve deplasmanda oynayacağız. Lig aşamasına kalmak istiyoruz. İlk maçta iyi bir skor aldık. Her zaman oyunu kontrol etmek isteriz ama bu her zaman mümkün olmuyor. Karşıda silahları olan ve turu geçmek isteyen bir takım var” şeklinde söyledi.

FUTBOLUN DİNAMİKLERİNE HAZIRIZ

Takımın oyun dinamikleri hakkında bilgi veren Vitoria, “Topun bizde olmadığı anlarda oyunu ele geçirmeye çalışacağız. İlk karşılaşmada turu ne kadar istediğimizi gösterdik. Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor. Oyuna göre zaman zaman kontrollü bazen de topu kazanmaya çalışacağız. Takımımda tecrübeli oyuncularım var. Atmosferi sürekli yaşıyorlar. Bu atmosferden çok etkilenmeyeceklerdir” dedi. Futbolun sadece bir rekabet değil, taraftarların da katıldığı bir gösteri olduğunu hatırlatarak, “Samsunspor iyi bir takım olduğunu gösterdi. İlk düdükle birlikte üstümüze gelmeye çalışacaklar. Turu geçmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.