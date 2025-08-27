Panathinaikos, Yarın Samsunspor’la Karşılaşacak

PANATHINAIKOS HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Samsunspor ile deplasmanda mücadele edecek Yunan temsilcisi Panathinaikos’ta teknik direktör Rui Vitoria ve futbolcu Anastasios Bakasetas, 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vitoria, “Tüm antrenörler takımlarının hazır ve eksiksiz olmasını özellikle bu seviyede kesinlikle istiyor. Benim oyuncular hazırdır, görevlerini yapacaktır. Yarın oynayıp oynamayacağını bu antrenmanda karar vereceğim. Yarınki maçı yenip gruplara kalmak istiyoruz” dedi.

AVRUPA LİGİ’NE İLERLEME KAVRAMI

Gruplara kalmak için mücadele edeceklerini belirten Rui Vitoria, “Yüksek maçları oynamaya alışkın bir takımız. Başlangıçta da aynı şekilde oynadık. Ancak biz Avrupa Ligi’ne gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapıp, gruplara kalacağız. Kesinlikle oyunu kontrol etmek isteriz. Karşımızda kendi silahları olan güçlü bir ekip var. Biz elimizden geldiğince topu tutup, kontrol etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu. İlk karşılaşmada nasıl oynamak istediklerini gösterdiklerini ekleyen Vitoria, “Turu ne kadar çok istediğimizi gösterdik. Topu geri kazanmaya çalışan bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

BAKASETAS: ZORLU ATMOSFERİ YENMELİYİZ

Zorlu bir atmosferde maç oynayacaklarını belirten Panathinaikoslu futbolcu Anastasios Bakasetas, “Her zaman futbol oynadığınızda sevildiğiniz bir ülkeye dönmek güzel. Türkiye’de 4,5 sene geçirdim. Trabzonspor’da büyük zaferler elde ettim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Samsun’daki maç Atina’daki gibi zorlayıcı olacak. Yarın bizi zorlu bir atmosfer bekliyor. Türkiye’de taraftarlar maçı yaşıyorlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Teknik direktörümüz bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Kaliteli bir takımız. Galip gelip gruplara kalmak istiyoruz” dedi.

SAYGI VE BİRLİKTELİK VURGUSU

Samsunspor taraftarları maç öncesinde siyasi pankartlar hazırlamasıyla ilgili gelen bir soruya ise Bakasetas, “Politik konulara girmememiz gerekiyor. Politikanın sporda yeri yok. Onların dinine saygı duydum. İlk andan beri onları çok sevdim ve sevildim. İki ülkenin de çok farklı olmadığını düşünüyorum. Benzer kültürlere sahibiz. Yunanlı bir futbolcu burada oynayabiliyorsa, Türkiye’de de Türk bir futbolcu oynayabilir. İki tarafında yarın birbirine saygılı olacağını düşünüyorum. Futbol birleştiricidir. Siyasetin yeri yoktur” diyerek sözlerini noktaladı.