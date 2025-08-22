Haberler

Panathinaikos Zor Maç Bekliyor

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında kendi evinde Samsunspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrasında Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria, Türkiye’deki bir sonraki karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti.

GELECEK MAÇIN HAZIRLIKLARI

Samsunspor’un savunma performansını öven Vitoria, “Bir hücum oyuncusu alarak daha çok ceza sahasına yakın olabildik ekstra oyuncularla. Diğer yandan Calabria’nın oyuna girmesiyle beraber sağ tarafı daha iyi kullanabildik, daha iyi hareket edebildik, daha iyi orta kesebildik, daha iyi pas kullandık. Bu şekilde hücumumuz daha da rahatladı” dedi. Ayrıca, “1-0 gerideyken 2 topumuz direkten döndü. Ancak bu şekilde 2 gol bulabildik. Türkiye’de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey. Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

