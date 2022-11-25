Pandemi cezaları silindi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi sürecinde kesilen cezaların başvuru yapılmaksızın silineceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi sürecindeki tedbirlerin ihlali nedeniyle kesilen cezaların iptaline yönelik yasanın uygulama tebliğini yayınladı. Tebliğe göre, cezalar vatandaşların başvurusuna gerek olmaksızın ilgili idareler tarafından silinecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinecek.

Düzenlenmiş idari yaptırım kararları, tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilmiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek.

İADE YOK

9 Kasım tarihi itibariyle tahsil edilmemiş cezaların takip işlemleri sonlandırılacak. 9 Kasım’dan önce yapılmış ceza ödemeleri, iade edilmeyecek.