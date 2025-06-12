Pandemi Döneminde Strateji Değişti. Saylor Alternatif Yatırım Araçları Aradı. Bitcoin En İyi Değer Saklama Aracı.

PANDEMİ DÖNEMİNİN YENİ YATIRIM STRATEJİLERİ

Pandemi sürecinin kurumsal yatırım stratejilerinde köklü değişikliklere yol açtığına dair dikkat çekici bir örnek, Strategy’nin (eski adıyla MicroStrategy) Bitcoin yatırımı ile ortaya çıkıyor. Şirketin CEO’su Saylor, geleneksel nakit rezervlerinin Fed’in müdahalesiyle getirisi olmadığı bir ortamda alternatif yatırım araçları aradığını vurguluyor. Wall Street yani büyük yatırımcılar zenginleşirken, küçük ve orta ölçeklilerin zarar gördüğü 2020 yılını “ikilem” olarak tanımlayan Saylor, bu süreçte Bitcoin’in “egemen olmayan değer saklama aracı” olarak öne çıktığını ifade ediyor.

SAHLİ FİKİRLERİN DEĞİŞİMİ

Strategy’nin Bitcoin yolculuğu, başlangıçta Saylor’ın kripto para dünyasına olan şüphesiyle başladı. 2018 yılındaki ayı piyasasında Bitcoin’i “sahte para” olarak nitelendiren Saylor, pandemi döneminde bu konudaki görüşlerinin tamamen değiştiğini açıkladı. COVID-19 dönemindeki ekonomik belirsizlik, Saylor’ı alternatif yatırım seçenekleri aramaya yöneltti. Merkez bankasının sıfıra yakın faiz oranları politikası altında şirketin 500 milyon dolarlık nakit rezervinin getiri sağlamadığı bir duruma düştü. Saylor, bu durumu “ani çöküş ya da kademeli tükenme” arasında bir seçim yapmak zorunda kalmak olarak tanımlıyor.

YATIRIM ARAÇLARINDAKİ DEĞERLENDİRME

Gayrimenkul, hisse senedi portföyleri ve koleksiyonluk sanat eserleri gibi varlıkları değerlendiren Saylor, bu tür varlıkların aşırı değerlendiğini gözlemliyor. “500 milyon dolar değerinde Picasso ve Monet’leri çekici fiyatta nasıl bulurum?” sorusuyla yola çıkan Saylor, likit ve değiştirilebilir bir varlık arayışına girdi. YouTube videoları, podcast’ler ve kitaplar aracılığıyla kripto para dünyasını araştıran Saylor, Bitcoin’in “egemen olmayan değer saklama araçlarının en iyisi” olduğuna kanaat getirdi.

STRATEGY’NİN BİTCOİN YOLCULUĞU

Strategy ya da o dönemki adıyla MicroStrategy, ilk Bitcoin alımını Ağustos 2020’de gerçekleştirerek 250 milyon dolara 21.454 BTC satın aldı. Şirket, günümüzde Saylor Tracker verilerine göre 582.000 Bitcoin ile dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Bu rakam, Strategy’nin kripto para dünyasındaki etkisini ve olası gelecekteki yatırım stratejilerini de gözler önüne seriyor.