Pandeminin Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkisi

BEBEKLERİN DOĞUMU VE PANDEMİ SÜRECİ

Bebekler, geniş ailelerinden uzakta dünyaya geldi. Bazı çocuklar okula sanal ortamda başladılar. Gençler, hayatlarının en hareketli dönemini dört duvar arasında geçirdi. Uzmanlar, pandeminin ardından çocukların ekran sürelerinde geri döndürülemez bir artış olduğunu belirtiyor. 7 ila 18 yaş aralığındaki bireylerde miyop yani uzağı görememe sorununun da arttığı vurgulanıyor. Deneyimlerini paylaşan aileler ve eğitimciler, bu çocukların sosyal becerilerindeki gerilemenin devam ettiğini dile getiriyor. Bir öğretmen, kariyeri boyunca hiç bu kadar çekingen ve dikkat eksikliği yaşayan çocuklarla karşılaşmadığını ifade ediyor. Salgından en olumsuz etkilenenler arasında, ergenlikte olan gençler bulunuyor. Bazı araştırmalar, pandemi ile bağlantılı olarak artan intihar vakalarına dikkat çekiyor. Pandemi döneminde üniversite eğitimine devam eden gençler için ise kariyer ve iş hayatının tanımı tamamen değişmiş durumda.

BBC Türkçe, pandeminin beşinci yılında izolasyonun çeşitli kuşaklar üzerindeki etkisini araştırdı. Covid-19 sırasında hastanelerde doğan bebekler, mesafeli bir dünyaya gözlerini açtı. Birçok babanın doğumda yanında olamadığı, anneanne, babaanne ve dedelerin yalnızca uzaktan görebildiği bu bebekler, sınırlı bir sosyal ortamda büyüme şansı buldular. İlk çocuğunu 2020’de Londra’da dünyaya getiren Elif Büyükkınay, bu dönemde ailelerden yardım alma ya da bakıcı tutma gibi imkanların olmadığını belirtiyor. Kızının öğretmenlerinden çekingenliği hakkında geri bildirim aldığını dile getiren Büyükkınay, pandemide yeterince sosyal ortama girmemiş olmasının etkisinin hissedildiğini vurguluyor.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMDEKİ SIKINTILAR

Marmara Üniversitesi Psikopatoloji Laboratuvarı Direktörü Fatima Tuba Yaylacı, okul öncesi dönemin insan gelişiminin temelini oluşturduğunu belirtiyor ve beyin gelişiminin önemli bir kısmının altı yaşına kadar tamamlandığını ekliyor. Dolayısıyla sınırlı sosyalleşmeye bağlı sorunlar, özellikle bebekler ve okul öncesi dönemde evde kalan çocuklar için büyük bir eksiklik oluşturdu. İzmir Demokrasi Üniversitesi Kamu Sağlığı Sosyoloğu Prof. Dr. Hülya Yüksel ve Yüksek Lisans Öğrencisi İlayda Albaş, sosyal etkileşim eksikliğinin çocukların duygusal zekalarını ve problem çözme becerilerini olumsuz biçimde etkilediğini ifade ediyor. Ayrıca bugün ilkokula başlayan çocukların, dilsel ve akademik becerilerde daha fazla desteğe ihtiyaç duyabildiği görülüyor. Pandemi sürecinde kitap okuma ve hikaye anlatma gibi dil geliştirme etkinliklerine sınırlı erişim ise çocukların kelime dağarcığını kısıtlamış olabilir.

PANDEMİ DÖNEMİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE YETERSİZLİĞİ

Pandemi döneminde doğan ya da okul öncesi eğitimi alan çocukların bir kısmı fiziksel aktivitelerden uzak büyüdü. Yüksel ve Albaş, ilkokula başlayan bu çocukların motor becerilerinin yeterince gelişmediğini ve ek desteğe ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Fatima Tuba Yaylacı, her çocuğun evde geçirdiği bu dönemin aynı şekilde etkilenmediğini belirtiyor ve “Var olan dezavantajların derinleştiği bir tablo görüyoruz” diyor. Ebeveynin pandemi deneyiminin ne kadar stresli olduğu, çocukta kaygı ve depresyon gibi problemlerin görülme riskini artırıyor. Yaylacı, mülteci çocukların en kırılgan gruplardan biri olduğuna dikkat çekiyor ve pandemi döneminde çocuklara kötü muamele ve istismar risklerinin arttığını belirtiyor.

EKRAN SÜRELERİ VE DİKKAT SORUNLARI

Pandemi sürecinde okulla sanal ortamda tanışan çocuklar, sosyal etkileşimden uzaklaşıp ekranlarla daha yakın bir ilişki geliştirmeye başladılar. Fatima Tuba Yaylacı, pandemiyle birlikte tüm çocukların ekran ile olan ilişkisinin geri döndürülemez biçimde değiştiğini vurguluyor ve ekran sürelerinin dramatik bir artış gösterdiğini ekliyor. Pandemiden sonra yapılan bir araştırmada, okul öncesi çocukların günlük ortalama ekran süresinin 2,5 saat civarında olduğu tespit edilmiştir. Ekran süresi arttıkça, çocukların dil, dikkat, duygu, sosyal davranış ve öğrenme konularındaki problemlerinin de arttığını gözlemlediklerini belirtiyor. Bazı eğitimciler, dikkat sürelerinde belirgin bir kısalma gözlemlediklerini aktarıyor.

Pandemi sırasında ilkokula başlayan çocuklar, normal okul ortamına odaklanamama gibi sorunlarla geri dönüyor. Uzmanlar ekranın olumsuz etkilerinin azaltılabileceğine dair önerilerde bulunuyor. Fatima Tuba Yaylacı, ekran sürelerinin ebeveynlerin nasıl bir rehberlik sağladığı bağlamında ele alınmasının gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, pandemi döneminde artan ekran kullanımının çocuklarda miyop rahatsızlığı ile bağlantılı olduğu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Türkiye’deki bir araştırma, ekran süresindeki artışla birlikte miyop gelişme eğiliminde bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

GENÇLERDE KARIYER DEĞİŞİMİ

Pandemi eğitim ve öğrenme açısından en çok okul çağındaki çocukları etkilese de ruh sağlığı yönünden en olumsuz etkilenen grup ergenler olmuştur. Yaylacı, ergenlerin akran ilişkilerinin sekteye uğramasının önemli bir sorun oluşturduğunu belirtiyor. Pandeminin ardından, özellikle ergenler arasında anksiyete, depresyon ve intihar riskinin arttığı ifade ediliyor. Türkiye’de intihar hızının artması da bu dönemin etkileri arasında öne çıkıyor. Prof. Dr. Mehmet Ak, pandemiden sonra intihar vakalarının artış oranını yüzde 25 olarak tespit ettiklerini belirtiyor. Kumar borçları ile ilgili yapılan araştırmalarda da pandeminin negatif etkileri gözler önüne seriliyor.

ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞMA VE GELECEK

Pandemi döneminde üniversiteye başlayan gençlerin birçoğu şimdi kariyerlerine hazırlanıyor. Galatasaray Üniversitesi’nde eğitimine başlayan Yalın Gökçe, uzaktan çalışma imkanının en önemli önceliklerinden biri olduğunu söylüyor. Uzaktan çalışma yaşamlarında kalıcı bir yer edindiği için kariyerleriyle ilgili düşünce yapıları da değişiyor. Uzmanlar, bu kuşağın mutluluğa öncelik vermesinde pandeminin de etkisi olduğunu belirtirken, gençlerin evlerinden bağlantılı olabildiği dönemde girişimcilik modellerinin de evrildiğini ifade ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Adem Dönmez, bu değişimlerin birçok çalışmaya yansıdığını belirtiyor.