Panelde Madde Bağımlılığına Dikkat Çekildi

ETKİNLİK MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEYİ HEDEF ALDI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yeşilay Manisa Şubesi işbirliğiyle, madde bağımlılığına karşı mücadele eden analiz ve rehabilitasyon süreçlerini içeren bir panel düzenlendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programın açılışında konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Baydur, madde kullanımının bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra sosyal işlevselliğini ve yaşam kalitesini de ciddi biçimde etkilediğini ifade etti. Baydur, bu alandaki mücadelenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, panelin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

PANELİN MODERATÖRLÜĞÜNÜ PROF. DR. ARTUNER DEVECI ÜSTLENDİ

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artuner Deveci, etkinliğin içeriğini zenginleştirdi. Panelde Prof. Dr. Derya Şaşman Kaylı ve Uzm. Dr. İnci Sağlam, madde bağımlılığı ve iyileşme süreçleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca Yeşilay Manisa Şubesi Başkanı Barış Kamiloğlu da etkinliğe katıldı. Etkinlik çerçevesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından hazırlanmış “Bağımlılıkta İyileşme” temalı el işi ürünler sergisi, katılımcıların beğenisine sunuldu.