Panelde Vakıfların Mülkiyet Sorunu Tartışıldı

PANELİN YAPILDIĞI KURUM VE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Hukuk Platformunun koordinasyonu ile İstanbul 2 Nolu Barosu, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Galatasaray Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü tarafından “Osmanlıdan Günümüze Vakıfların Mülkiyet Sorunu” başlıklı panel Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, vakıfların tarihi ve güncel mülkiyet problemlerine dair önemli bilgileri katılımcılara sunmayı hedefliyor.

AÇILIŞ OTURUMUNDAKİ SUNUM

Panelin açılış oturumunda Avukat Ali Elbeyoğlu, “Türkiye Dışında (Rodos) Tüzel Kişiliği Bulunan ve Faaliyeti Devam Eden Rodosî Hafız Ahmed Ağa Rodosîzâde Ahmed Fethi Paşa Vakfı” ismini taşıyan kapsamlı bir sunum yaptı. Elbeyoğlu, sunumunda Osmanlı döneminden günümüze dek süregelen vakıf geleneğinin uluslararası alandaki yansımalarını ele aldı. Rodos’taki tarihi vakıfların hukuki statüsü ve günümüzde karşılaştıkları sorunlar hakkında önemli bilgilere yer verdi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konuşmasında Elbeyoğlu, “Vakıflar sadece tarihimizin değil, aynı zamanda kimliğimizin ve kültürel mirasımızın da taşıyıcılarıdır” şeklinde bir vurgu yaptı. Paneldeki sunum aracılığıyla Elbeyoğlu, vakıfların güncel mülkiyet problemlerinin çözümü konusunda hukuki ve akademik çevrelere önemli mesajlar iletti. Türkiye’nin önde gelen avukatlarından biri olarak, Ali Elbeyoğlu’nun Osmanlı’dan günümüze demokratik mülkiyet ve tapu konularına ilişkin eserleri de dikkat çekiyor.