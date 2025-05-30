Panelin Eşsiz Katılımcıları Dikkat Çekti

PANELİN DİKKAT ÇEKEN KATILIMCILARI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleştiren ‘Doğanın Renkleri ile Buluşuyoruz’ adlı doğa temalı panele, panelist Murat Beysun besleyip eğittiği 3 kurtla katıldı. Etkinlik, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı tarafından organize edildi. Panelde, gezgin Serdar Kılıç, doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan ve kurt yetiştiricisi Murat Beysun konuşmacı olarak yer aldı. Murat Beysun kurtlarıyla sahnede yer alması, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

DOĞANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Panelin ilk kısmında konuşan gezgin Serdar Kılıç, coğrafyanın insan hayatındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. “Coğrafya bilmeyen insan hayatta kalamaz. Yiyeceği, içeceği, barınacağı her şey coğrafya ile alakalı. Mimarın, inşaat mühendisinin, biyoloğun bile coğrafyayı bilmesi gerekiyor. Askerin coğrafya bilmeden savaş kazanması mümkün değil. Terapi yöntemlerinin en güzeli en güçlü olanı doğada olanıdır. En ucuz terapist tabiattır” şeklinde konuştu. Kılıç, doğanın sağladığı huzur ve terapötik etkiler hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

SERGİYLE DOĞA FOTOĞRAFLARI HAYAT BULDU

Panelin ardından, doğa fotoğraflarından oluşan bir sergi katılımcılara sunuldu. Öğrenciler, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi ve doğanın güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Etkinlik, doğal yaşama dair farkındalık yaratma amacı taşıdı.