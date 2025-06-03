Panik Atak Hayat Kaybına Neden Olmaz

DEPREM SONRASI PANİK ATAK GELİŞİMİ

Marmaris açıklarında 3 Haziran’da meydana gelen depremin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, 14 yaşında bir gencin panik atak sonucu hastaneye kaldırıldığını ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu olayın ardından birçok kişi panik atağın ne olduğu ve ölümle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini sorgulamaya başladı. Türkiye Psikiyatri Derneği, panik atağı aniden olabilen ve dönemsel olarak tekrarlayan yoğun sıkıntı veya korku nöbeti olarak tanımlıyor. Genellikle, bu durum 10 dakika içinde şiddetini artırıyor ve yaklaşık yarım saat içinde kendiliğinden geçiyor. Dernek, “Panik bozukluğu kesinlikle ölüme, çıldırmaya ya da felç olmaya yol açan bir hastalık değildir” açıklamasını yapıyor.

PANİK ATAK VE KALP HASTALIKLARI

Prof. Dr. Burhanettin Kaya, BBC Türkçe’ye verdiği bir açıklamada, “Panik atak bir ruhsal rahatsızlık, herhangi bir ölüme yol açmaz. Bu doğru değil, mümkün de değil. Panik atak nedeniyle dünya üzerinde ölen kimse yoktur” diyor. Türkiye Psikiyatri Derneği, panik atağın farklı belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Panik atakta en az dört belirti gözlemlenirken, daha az belirti görüldüğünde buna kısıtlı panik atak deniyor. Tekrarlayan ataklar, beklenti kaygısı ve panik bozukluğuna yol açabiliyor. Kaya, 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesinin muhtemelen tanı konulmamış bir kalp hastalığı ile ilişkili olabileceğini dile getiriyor; “Kalp hastalığının varlığında da panik atak bir ölüm nedeni olarak değerlendirilemez” diyor.

DEPREM KORKUSU VE PANİK ATAK

Aynı zamanda derneğin ruhsal travma ve afet çalışma grubu üyesi olan Prof. Kaya, deprem korkusunu panik atağa bağlamanın yanlış olduğunu belirtiyor. “Kişi gerçekten tehdit edici bir deneyimin korkusuyla rahatsızlanıyorsa bunu panik atağa bağlamak kötü, damgalayıcı ve ruhsal hastalıkları olan insanları etiketleyen bir nitelik taşır” diyor. Profesör Kaya, panik atakların çoğunlukla korku ve kaygılı bir araç olarak değil, bağımsız bir rahatsızlık olarak tekrarlandığını vurguluyor. Korkutucu bir olay karşısında meydana gelen yoğun bir korku ve kaygı yaşandığında, bireyin bu durumdan etkilenebileceğini belirtmektedir.

PANİK ATAKLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Prof. Kaya, panik bozukluğu veya anksiyete duyarlılığı yüksek olan kişilerin deprem anında atak yaşamaları durumunda, güvenli bir yere ulaştıktan sonra nefes ve gevşeme egzersizleri yapmalarını tavsiye ediyor. Bu tekniklerin kaygıyı azaltmasına ve vücutta gelişen fizyolojik belirtileri kontrol etmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bu tür durumlarda doktor kontrolünde kaygı giderici ilaçlar da önerilebiliyor. Türkiye Psikiyatri Derneği verilerine göre toplumun yaklaşık %3-4’ü panik bozukluğu geçirmiş veya halen bu rahatsızlığı yaşayan kişilerden oluşuyor. Genellikle 20-35 yaşları arasında ortaya çıkan bu hastalık, kadınlarda erkeklere oranla iki-üç kat daha fazla görülüyor.

KAMUSAL ÇÖZÜMLERİN GEREKLİLİĞİ

Prof. Kaya, Türkiye’de sık sık doğal afetlerin yaşandığını ve bu olaylardan sonra kaygı bozukluğu görülen oranının arttığını vurguluyor. “Güvenli bir ülkede olmamak, güvenli bir evde yaşamadığını bilmek, her an bunun olabileceği düşüncesi yoğun bir kaygıya yol açıyor” diyor. Depremler, insanlar üzerinde travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlardan etkilenme olasılığını artırabiliyor. Kaya, bu tür sorunlarla başa çıkmanın bireysel değil, kamusal bir sorumluluk olduğuna inanıyor ve sağlık sisteminin bu tür durumlara yönelik kamu odaklı bir nitelik kazanması gerektiğini ifade ediyor.

Panik atağa dair daha fazla bilgi almak isteyenler, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin kaynaklarına başvurabilir ve panik atak deneyimi yaşayan bireyler en yakın sağlık kuruluşuna başvurabilir.