Panik Butonlu Araç Takip Sistemi Aktivite

PANİK BUTONLU SİSTEMİN UYGULAMASI

Yolcu ve şoför güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilmiş olan panik butonlu araç takip ve kamera sistemi, ilk kez Antalya’da hayata geçiriliyor. Pilot il olarak seçilen bu şehirde bir sistem odası kurularak, taksilere yerleştirilen kameraların kayıtları ve araç konumu, panik butonu ile anında emniyete aktarılıyor. Antalya’da taksi hizmetlerinde yolcu ve sürücü güvenliğini öncelik haline getiren “Panik Butonlu Araç Takip ve Kamera Sistemi Projesi” ile ilgili çalışmalar devam etmekte.

MERKEZİN KURULUMU VE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI

Şoförler ve Otomobilciler Odası bünyesinde kurulan sistem odası, 112 Acil Çağrı Merkezi ile entegrasyon aşamasında. Panik butonuna basıldığında, araç içi ve dışı kameralar 30 saniye boyunca kayıt yaparak GPRS üzerinden güvenlik birimlerine ulaşıyor. Bu uygulama sayesinde araçların konumu anında tespit ediliyor. Kurulan merkezden taksilerin durumu anlık olarak izleniyor. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası personeli Hakan Avan, Antalya’nın pilot il olarak seçildiğini ve sistem odasının faaliyete geçirildiğini belirtiyor.

TOPLAMDA 6 BİN 615 TAKSİYE HEDEF

Avan, uygulamanın İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile iş birliği içinde yürütüldüğünü ifade ediyor. Olay anında güvenlik birimlerinden alınan resmi yazılara göre, ilgili zaman aralığına ait kamera kayıtları sistemden alınarak emniyete teslim ediliyor. Avan ayrıca, “Bugüne kadar bin 395 araca sistem kuruldu. Antalya’nın merkez ilçeleriyle birlikte tüm ilçelerinde yaygınlaştırılıyor. Toplamda 6 bin 615 taksiye bu cihazın yerleştirilmesi planlanıyor” diyor. Sürecin 2016’da başladığına dikkat çekerken, 2024’ün eylül ayında yaygın kurulumun hız kazanacağını vurguluyor.

SISTEMİN ETKİSİ VE GÜVEN DUYGUSU

Sistemin faaliyete geçmesinin ardından, taksilerde yaşanan olay sayısında bir azalma gözlemlendiğini belirten Avan, GPS ve kamera sistemi ile hem sürücülerin hem de yolcuların daha güvenli bir ortamda seyahat ettiğini vurguluyor. Yaklaşık 3,5 yıldır taksicilik yapan Burak Bozdoğan ise, sistemin kendisi ve ailesi için büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Uygulamanın ilk kurulumunda eğitim aldıklarını ve butona basıldığında konum ve görüntülerin ilgili birimlere anında iletildiğini aktaran Bozdoğan, “Bu nedenle sistemin kurulumuyla birlikte artık kendimizi daha güvende hissediyoruz. Özellikle akşam saatlerinde daha rahat çalışıyoruz” diyor. Önceden müşterinin araca binmesinde tereddüt yaşadığını belirten Bozdoğan, şimdi daha konforlu ve güvenli bir şekilde çalışabildiğini belirtiyor.