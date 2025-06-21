‘Panik Butonlu Araç Takip Sistemi’ Uygulanıyor

PANİK BUTONLU SİSTEMİN ÖNEMİ

‘Panik Butonlu Araç Takip ve Kamera Sistemi Projesi’ çerçevesinde, taksilerin iç ve dış kameraları, tehlike anında 30 saniyelik kayıt yaparak merkezi sisteme iletiyor. Bu sistem, hem şoförler hem de yolcular için ayrı panik butonları içeriyor ve böylece konum anında belirlenip emniyet birimlerine aktarılıyor. Antalya Şoförler Odası bünyesinde oluşturulan sistem odasından taksilerin durumu anbean kontrol ediliyor. 1 Temmuz’a kadar kent merkezindeki 3 bin 750, ağustos sonuna kadar ise kent genelindeki toplam 6 bin 630 taksiye sistemin entegre edilmesi hedefleniyor. Projenin 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegrasyonu da sürüyor ve gasp ile şiddet olaylarını önlemede etkili olması bekleniyor.

TÜM TAKSİLERİ İZLENEBİLİR HALE GETİRİYOR

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, uygulamanın suçluların tespitinde büyük önem taşıdığını belirtiyor. “2016 yılında çıkan yasa ile özellikle taksilerde araç takip sistemi ve iç-dış kamera takılması zorunlu hale geldi. Ancak çeşitli nedenlerle bu uygulama 2024 yılı sonuna kadar ertelendi. 2024 sonunda bu ertelemelerin son kez yapılacağı ifade edildi. Aralık ayından bu yana 1960 araca kamera ve takip sistemi takıldı. Kontrollerini odamız aracılığıyla gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuşan Alkan, 1 Temmuz’a kadar kent merkezindeki 3 bin 750 taksinin kamera ve takip sistemine entegre edilmesinin amaçlandığını da belirtiyor. Valilik ve emniyet birimlerinin projeye tam destek verdiği dile getiriliyor. Alkan, “Bu sistem artık zaruri görülüyor çünkü taksilerde meydana gelen gasp, yaralama ve ölümle sonuçlanan olaylar var” diyor.

Panik butonunun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegrasyonunu beklediklerini aktaran Alkan, “Sistemin temeli sadece şoförü korumak değil, yolcuyu da korumak. Bu nedenle hem sürücü hem yolcu için panik butonu yer alıyor. Butona basıldığında, araçtaki iç ve dış kamera görüntüleri 30 saniyelik kayıtla sisteme aktarılıyor. Bu görüntüler GPRS üzerinden emniyet ya da jandarmaya hızlıca ulaşıyor. Olaylara hızlı müdahale sağlanıyor. Şoförler Odası olarak bu sistemi test dönemi içinde kurduk. Ancak sistem tam olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olduktan sonra kontrol yetkisi oraya geçecek. Biz sadece esnafımızın araçları üzerindeki sistemin işlerliğini kontrol edeceğiz. Duraklarda mini izleme sistemleri de kurulacak. Şoförler, araçlarının nerede olduğunu görebilecek” ifadelerini kullanıyor.

Antalya’nın ilçelerinde sistem kurulumlarının büyük oranda tamamlandığını belirten Alkan, “Antalya genelinde toplamda 6 bin 630 ticari araç bulunuyor. Kemer ve Gazipaşa gibi ilçelerde yüksek oranda kurulumlar gerçekleşti. Merkezde ise cihaz temininde yaşanan gecikmeler nedeniyle ilerleme biraz yavaş. Ancak hedefimiz, ağustos sonuna kadar merkezde kamerasız araç kalmaması. Şoförler Odası olarak bu süreci koordine ediyoruz. Bu sistem, hem şoförlerin hem yolcuların güvenliğini sağlıyor ve olaylara anında müdahale edilmesine olanak tanıyor. Projenin Türkiye’de örnek olacağına inanıyoruz” diye ekliyor.