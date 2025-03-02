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Panikleyen Şoförün Aracı Market Girişinde

panikleyen-soforun-araci-market-girisinde

OTOMOBİLİN MARKETE GİRMESİ

İstanbul Küçükçekmece’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil marketin içine girdi. Sürücünün, kendisine korna çalınması üzerine panik yaparak fren yerine gaza bastığı öne sürülüyor.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kaza, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil markete doğru gitti. Olay, marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gerçekleşen kazanın, yoğun trafikte korna çalınmasıyla panikleyen sürücünün fren yerine gaza basmasından kaynaklandığı belirtildi. Olayda yaralanan kimse bulunmuyor.

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