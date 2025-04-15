Pankartla İlgili Tartışmalar Devam Ediyor

PANKARTIN GETİRDİĞİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Süper Lig’in 31. haftasında takımların sahaya çıkarken taşıdığı “Doğal olan normal doğum” pankartına yönelik tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Kadının kaç çocuğunun olacağı, doğuracaksa nasıl doğuracağı, nasıl büyüteceği, kadının nasıl giyineceği, ne yiyeceği ne içeceği, ne kadar güleceği, kadının bileceği iştir” dedi. Özel, bu konularda kimsenin söz söylememesi gerektiğini vurguladı ve “Kadınların yerine konuşmaya, karar vermeye son verin artık. İnsanı erkek olduğundan utandırıyor bunlar, o kadar söylüyorum” ifadelerini kullandı.

PANKARTIN YAYGIN TEPKİSİ

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 13 Nisan Pazar akşamı oynanan maç öncesinde, ev sahibi Sivassporlu futbolcular, Sağlık Bakanlığı’nın vajinal doğuma teşvik amacıyla yürüttüğü kampanyanın pankartını taşıdı. “Doğal olan normal doğum” yazan pankart, başta kadın hakları kuruluşları olmak üzere birçok kadının tepkisini topladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye’de doğumların yüzde 61’inin sezaryenle gerçekleştiğini vurgulayan Bakanlık, vajinal doğumun faydalarını sıraladığı açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir” dedi.

TEPKİLER ŞİDDETLE SÜRÜYOR

Pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?” diyerek yanıt verdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Esin İzel Uysal ise, söz konusu pankartı “Bu durum iktidarın politikalarını ortaya koyuyor. Burada öncelikle annenin ve bebeğin sağlığı önemlidir” diyerek eleştirdi. Uysal ayrıca, “Doğumun nasıl olacağını söylemek kimsenin haddine değil” dedi. Sanatçı Demet Evgar da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sizsiniz normal, biziz anormal. O pankartı taşıyana da artık bu şuursuzluğun peşinden gidene de yazıklar olsun” diyerek tepkisini dile getirdi.