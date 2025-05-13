Pankreas Kanseri Belirtileri Ciddiye Alınmalı

PANKREAS KANSERİ TEHLİKESİ

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burak Işık, “Pankreas kanseri belirti vermeden ilerler, fark edildiğinde ise çok geç olabilir. Karın ağrısı, mide bulantısı gibi şikayetlerin hafife alınmaması gerekir. Whipple ameliyatı bu sessiz tehlikeye karşı en güçlü cerrahi yanıttır” mesajını veriyor. Güven Hastanesi’nden Prof. Dr. Işık, pankreas kanseri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi sundu. Pankreas kanserinin, belirti vermemesi nedeniyle sık sık geç tanı aldığını ifade eden Işık, “Doğru zamanda ve doğru cerrahiyle bu hastalığa karşı ciddi bir yaşam şansı mümkün” diye ekliyor.

WHIPPLE AMELİYATI NEDİR?

Prof. Dr. Burak Işık, Whipple ameliyatının yalnızca tümörün çıkarılmasını değil, sindirim sisteminin yeniden inşa edilmesini de içerdiğini belirtiyor. Ameliyat sırasında pankreasın baş kısmı, safra yollarının bir kısmı, safra kesesi, onikiparmak bağırsağı ve çoğu zaman midenin bir bölümü çıkarılır. Sözlerine devam eden Işık, “Pankreasın kalan kısmı, safra yolu ve mide, ince bağırsağa bağlanarak sindirim sistemi tekrar kurulur. Bu, yalnızca teknik değil, aynı zamanda fizyolojik bir hassasiyet gerektiren bir süreçtir” diyor. Ayrıca, bu cerrahi müdahalenin ileri düzey planlama ve disiplinler arası iş birliği gerektiğini vurgulayarak hastaların, başvuracakları merkezlerin bu alandaki deneyimini sorgulamalarının önemine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Işık, pankreas bölgesine ait belirtilerin çoğu zaman önemsenmediğini ve hastaların sık sık geç başvuruda bulunduğunu belirtiyor. “Karın ağrısı, mide bulantısı, sarılık, ani kilo kaybı gibi şikayetler; pankreas, safra yolları ya da onikiparmak bağırsağında gelişen bir hastalığın habercisi olabilir” diyor. Belirtilerin genellikle geç ortaya çıkması nedeniyle, en ufak şüphede vakit kaybetmeden uzman görüşü alınması gerektiği vurgulanıyor. “Erken tanı ve zamanında yapılan cerrahi, yaşam süresini ve kalitesini belirleyen en önemli faktördür” şeklinde ekliyor.

AMELİYATIN GÜVENLİĞİ ARTIYOR

Prof. Dr. Işık, Whipple ameliyatının geçmişte yüksek riskli kabul edildiğini ancak günümüzdeki teknoloji ve deneyimle birlikte daha güvenli bir hale geldiğini ifade ediyor. “Gelişmiş görüntüleme yöntemleri, modern yoğun bakım imkanları ve cerrahi ekiplerin artan deneyimi sayesinde Whipple artık çok daha güvenli yapılabiliyor” diyor. Işık, doğru merkezde, doğru cerrahla uygulandığında hastaların yaşam süresi ve kalitesi açısından avantaj sağladığını vurguluyor. Karın bölgesinde kronik şikayeti olan herkesin geç kalmadan uzman değerlendirmesine başvurması gerektiğine dikkat çekiyor.