Pankreas Kanseri Çok Tehlikeli Olabilir

PANKREAS KANSERİ SESSİZ TEHLİKE

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burak Işık, pankreas kanserinin genellikle belirtisiz ilerlediğine dikkat çekiyor ve “Fark edildiğinde çok geç olabilir. Karın ağrısı, mide bulantısı gibi şikayetlerin hafife alınmaması gerekir. Whipple ameliyatı bu sessiz tehlikeye karşı en güçlü cerrahi yanıttır” şeklinde açıklamada bulunuyor. Güven Hastanesi’nin Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Işık, pankreas kanseri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

WHİPPLE AMELİYATININ ÖNEMİ

Prof. Dr. Işık, pankreas kanserinin erken evrelerde belirti vermemesi nedeniyle genellikle geç tanı aldığını vurguluyor. “Doğru zamanda ve doğru cerrahiyle bu hastalığa karşı ciddi bir yaşam şansı mümkün” diyor. Özellikle pankreas başı, onikiparmak bağırsağı ve safra yollarında yerleşen tümörlere uygulanan Whipple ameliyatını, cerrahinin “ustalık sınavı” olarak tanımlıyor. Bu ameliyat, hem cerrahi beceri hem de multidisipliner ekip çalışması gerektiriyor.

KOMPLEKS BİR SÜREÇ

Whipple ameliyatının yalnızca tümörün çıkarılmasını değil, sindirim sisteminin yeniden yapılandırılmasını da içerdiğini belirten Prof. Dr. Işık, “Ameliyat sırasında pankreasın baş kısmı, safra yollarının bir bölümü, safra kesesi, onikiparmak bağırsağı ve çoğu zaman midenin bir kısmı, çevresindeki lenf bezleriyle birlikte çıkarılır” açıklamasında bulunuyor. Ameliyat sonrası pankreasın kalan kısmı ile sindirim sistemi yeniden yapılandırılıyor. “Bu süreç, yüksek deneyim ve uzmanlık gerektiriyor” ifadesini kullanıyor.

Prof. Dr. Işık, pankreas bölgesindeki belirtilerin genellikle önemsenmediğini ve hastaların geç başvuruda bulunduğunu ifade ediyor. “Karın ağrısı, mide bulantısı, sarılık, ani kilo kaybı gibi şikayetler; pankreas, safra yolları ya da onikiparmak bağırsağında gelişen bir hastalığın habercisi olabilir” diyor. Geç belirti verme durumu sebebiyle, en ufak şüphede uzman görüşüne başvurulması gerektiğini vurguluyor. Erken tanının yaşam süresi ve kalitesi açısından belirleyici olduğunu belirtiyor.

MODERN TEKNOLOJİNİN ETKİSİ

Whipple ameliyatının geçmişte yüksek riskli kabul edildiğini ancak modern teknoloji ve deneyim ile daha güvenli hale geldiğini belirten Prof. Dr. Işık, “Gelişmiş görüntüleme yöntemleri, modern yoğun bakım olanakları ve artan cerrahi deneyim sayesinde Whipple artık daha güvenli yapılabiliyor” diyor. Doğru merkez ve cerrah ile uygulandığında, hastalar için hem yaşam süresi hem de kalite açısından önemli avantajlar sağlandığını ifade ediyor. Kronik karın şikayetleri olan herkesin, uzman değerlendirmesine başvurması gerektiğinin altını çiziyor.