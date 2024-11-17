Pankreas Kanserinde Yeni Gelişmeler Var

PANKREAS KANSERİ NEDEN ARTIYOR?

Günümüzde pankreas kanserinin toplumda görülme sıklığı hızla artıyor. Bu kanser türünün, 5-6 yıl içinde ölüme neden olan kanserler arasında dördüncü sıradan ikinci sıraya yükseleceği öngörülüyor. Bu durum, herkesin dikkat etmesi gereken bir konu haline geliyor. Diğer yandan akciğer kanserinin görülme oranı gelişmiş ülkelerde, sigara ve tütün ürünlerinin kullanımındaki azalmayla birlikte düşerken, ülkede en sık rastlanan kanser türü olmaya devam ediyor.

AKCIĞER KANSERİ FARKINDALIK AYI

1-30 Kasım tarihleri arasında Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı münasebetiyle, ayrıca 21 Kasım’da kutlanan Dünya Pankreas Kanseri Günü dolayısıyla, bu konulardaki güncel gelişmeleri ele almak ve uzman görüşlerini almak amacıyla Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, Koç Üniversitesi Hastanesi medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Deniz Tural ve Acıbadem Maslak Hastanesi tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir ile bir araya gelindi.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Bu uzmanlar, pankreas kanseri tedavisinde önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Gökhan Demir, ‘Yapay zekâ büyük kolaylık sağlıyor’ ifadesiyle yapay zekanın bu tedavalardaki rolünün giderek artığını vurguladı. Bu yeni teknolojiler, araştırmalar ve tedavi süreçlerinde önemli kolaylıklar ve iyileşmeler sağlıyor.