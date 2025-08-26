Pantera Capital, Kripto Hazine Projesi Hazırlıyor

DİJİTAL Varlık FON GÜÇLENİYOR

Dijital varlık fon yöneticisi Pantera Capital, kripto sektörünün en büyük hazine projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, halka açık bir firmayı dönüştürme amacıyla geçici olarak Solana Co. adında bir hazine şirketi oluşturmayı planlıyor. Pantera Capital’in bu girişimi, şu anda halka açık şirketlerin elinde bulunan 3,44 milyon SOL değerinden neredeyse iki kat daha büyük bir hazine oluşturma potansiyeline sahip. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Solana Blockchain ekosistemine olan güveninin oldukça güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL VARLIK HAZİNELERİNE YATIRIM ARTIYOR

Pantera’nın bu son girişimi, aynı zamanda Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital’in Solana’yı ortaklaşa biriktirmek amacıyla bir dijital varlık hazine firması kurmak için 1 milyar dolar toplamak amacıyla sürdürdüğü projeyle de örtüşüyor. Bu durum, dijital varlık hazinelerinin yalnızca ilk girişimcilerin ötesine geçerek daha büyük ve köklü şirketlerin önemli sermaye yatırımı yapmaya başladığına işaret ediyor. Pantera, son zamanlarda kripto hazine projelerine birkaç yüz milyon dolar yatırım yaptı.

Şirket, pazartesi günü tıbbi cihaz firması Sharps Technology’nin Solana rezervi oluşturma çabasıyla yaptığı 400 milyon dolarlık özel sermayeye katıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra, bu ayın başlarında Pantera, dijital varlık hazine şirketlerine 300 milyon doların üzerinde bir yatırım yaptığını bildirdi. Şirketin kripto varlık portföyü, dünya genelinde bulunan Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Toncoin, Hyperliquid, Sui ve Ethena gibi hazine firmalarını içeren çeşitli tokenleri kapsamaktadır.