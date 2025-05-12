Papa 14. Leo, Barışa Yönelik İletişim Vurgusu

SEYAHAT HAZIRLIĞI AÇIKLANDI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla bir seyahat hazırlığının olduğunu bildirdi. Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından 7-8 Mayıs’ta gerçekleştirilen papalık seçiminde (Konklav) görevi devralan Papa 14. Leo, ilk etkinliklerinden birini, Konklav’ı takiben yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan’da buluşarak icra etti.

İLETİŞİMİN TEMEL ÖNEMİ

Vatikan’daki 6 Paulus Salonu’nda gazetecilere hitap eden Papa 14. Leo, yaptığı konuşmada, “Barış her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, onları nasıl dinlediğimiz ve onların hakkında nasıl konuştuğumuz ile başlar. Bu anlamda, iletişim biçimimiz temeldir. Kelimelerin ve görsellerin savaşına ‘hayır’ demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Papa 14. Leo, “Hem yaşamak hem de anlatmak açısından hepimiz için birer mücadele, bu günler. Bu zorluklardan kaçmamalıyız. Aksine, görev ve hizmet alanlarımız ne olursa olsun, hepimizden vasatlığa düşmememiz isteniyor” dedi.

YAPAY ZEKANIN POTANSİYELİ

Papa, yapay zekanın muazzam potansiyeline dikkat çekerek, iletişim araçlarını herkesin iyiliği doğrultusunda yönlendirme sorumluluğuna ve sağduyuya sahip olunması gerektiğini söyledi. Bu yaklaşımın insanlığa fayda sağlayabileceğini belirtti. “İletişimi önyargıdan, kinden, fanatizmden ve nefretten arındıralım; saldırganlıktan temizleyelim” diyerek sözlerine devam eden Papa 14. Leo, gürültülü ve gösterişli bir iletişim yerine, “Dinlemeye, sesi olmayanların sesine kulak vermeye hazır bir iletişime ihtiyaç var” dedi.

BASININ ROLÜ VE ETKİSİ

Papa, “Kelimeleri silahsızlandıralım ve böylece dünyayı da silahsızlandırmaya katkıda bulunalım. Silahsız ve silahsızlandırıcı bir iletişim, dünyaya farklı bir bakış açısını paylaşmamızı ve insan onurumuza uygun bir biçimde hareket etmemizi sağlar” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, çatışmaları ve barış umutlarını, adaletsizlikleri ve yoksulluğu daha iyi bir dünya için sessizce çalışan birçok insanın çabalarını dile getiren ön saftaki kişiler olduğunu belirten Papa, onlardan “barışın iletişimini bilinçli ve cesurca seçmelerini” rica etti.

İZNİK KONSİLİ İLE İLGİLİ SORULAR

Papa 14. Leo, konuşmasının ardından ön sıralardaki gazetecilerle tek tek selamlaştı. Bu sırada bir gazeteci, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü nedeniyle daha önce selefi Papa Franciscus’un gitmeyi arzuladığını ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sordu. Papa 14. Leo, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz.” yanıtını verdi. Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinin önemli bir parçasıdır. 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla, kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla düzenlenmiş ve önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı bir konsil olmuştur.