Papa 14. Leo’dan Barış Mesajı Geldi

YENİ PAPA GÖREVİNE BAŞLADI

Papa 14. Leo, perşembe günü gerçekleştirilen seçim sonrasında ilk pazar duası konuşmasını yapmak için Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığın karşısına geçti.

İLK DUASINI YAPTI

Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından ilk pazar duasını gerçekleştirdi. Duanın ardından yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelere dair mesajlar verdi.

“BİR DAHA ASLA SAVAŞ”

İtalyanca olarak akıcı bir şekilde konuşan Papa 14. Leo, selefi Papa Francis’in barış çağrısını yineleyerek, “Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş.” ifadesini kullandı.

GAZZE VE UKRAYNA VURGUSU YAPTI

Bugün dünyada süren savaşlara değinen Papa 14. Leo, “Sevgili Ukrayna halkının çektiği acıları yüreğimde taşıyorum.” diyerek, “Mümkün olan en kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi.” çağrısında bulundu.

“DERİN BİR ACI DUYUYORUM”

Gazze Şeridi’ndeki insani felakete ilişkin de konuşan Papa, “Yaşananlar karşısında derin bir acı duyuyorum. Çatışmalar derhal dursun, tükenmiş sivil nüfusa insani yardım sağlansın ve tüm esirler serbest bırakılsın.” dedi. Ayrıca, gece boyunca müzakere edilen Hindistan ve Pakistan arasındaki kırılgan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve “Dünyada hala o kadar çok başka çatışma var ki.” açıklamasında bulundu.

ANNELER GÜNÜ’NÜ DE KUTLADI

Papa 14. Leo, ilk pazar duasını birçok kişinin takip ettiği bugünde, Anneler Günü olması nedeniyle tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

PAPA 14. LEO, SEÇİMİN İKİNCİ GÜNÜNDE SEÇİLMİŞTİ

Vatikan’da perşembe günü gerçekleştirilen papalık seçiminde, yeni papa seçimi 3’üncü oylamada belli olmuştu. Sistina Şapeli’nden yükselen beyaz duman ardından Aziz Petrus Meydanı’nda çanlar çalınarak, 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin seçildiği dünyaya ilan edilmişti.

“HABEMUS PAPAM”

Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince olarak “Habemus papam” (Bir papamız var) ifadesiyle yeni papanın seçildiğini resmen duyurmuş ve yeni papanın 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu açıklanmıştı.

İLK ABD’Lİ PAPA

Tarihteki ilk ABD’li papa olan Prevost, Papa 14. Leo adını seçmiş ve Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak kayıtlara geçmiştir.